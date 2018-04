Poutine a-t-il contacté Israël après la frappe contre la base de Tiyas?

Vladimir Poutine n'a pas contacté les dirigeants israéliens après la frappe aérienne contre la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué aux journalistes le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

© Sputnik. Michael Alaeddin Retrouvez la vidéo de l’attaque de missiles contre la base syrienne de Homs

«M.Poutine n'a pas eu de contacts avec ses confrères israéliens», a-t-il indiqué, répondant à la question de savoir si le Président russe était en communication avec le gouvernement israélien après la récente frappe nocturne contre la Syrie.

La base aérienne syrienne de Tiyas, connue également comme T-4, située dans l'est de la province de Homs, a été attaquée avec des missiles tôt lundi dans la matinée. Selon des médias syriens, l'attaque a fait des morts et des blessés. Selon le ministère russe de la Défense, la frappe a été réalisée par deux chasseurs israéliens F-15: trois missiles ont atteint leur cible et cinq autres ont été abattus. Israël n'a pas encore fait de commentaires sur ce sujet.