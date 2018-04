Pékin aurait installé des équipements militaires dans les Spratleys

Pékin aurait installé des équipements de brouillage radar et radio dans les îles litigeuses Spratleys en mer de Chine méridionale, affirme The Wall Street Journal.

Alors que l'armée chinoise est en train d'effectuer un exercice naval qui est considéré par Washington comme ses plus importantes manœuvres militaires réalisées jusqu'à présent en mer de Chine méridionale , The Wall Street Journal relate que Pékin a installé des équipements de brouillage radar et radio dans les îles litigeuses Spratleys.

Pour le journal américain qui cite des officiels anonymes proches du dossier, il s'agit d'un «étape significative dans la militarisation rampante de la mer de Chine méridionale».

«Cette démarche renforce la capacité de la Chine de faire valoir ses vastes revendications territoriales et d'empêcher les opérations militaires américaines dans la région contestée qui est traversée par certaines des routes maritimes les plus fréquentées au monde», écrit le quotidien.

Pékin pointe du doigt les responsables de la déstabilisation en mer de Chine méridionale

La Chine et plusieurs pays de la région, notamment le Japon, le Vietnam et les Philippines, contestent les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale. La Chine accuse les Philippines et le Vietnam d'utiliser le soutien des États-Unis afin d'attiser les tensions régionales.

L'archipel des Spratleys, qui compte plus de 100 îles, récifs et atolls à mi-chemin entre le Vietnam et les Philippines, est l'une des zones les plus disputées à cause de son importance militaire stratégique.