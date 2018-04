La diplomatie syrienne évoque les raisons de la frappe israélienne à Homs

Le ministère syrien des Affaires étrangères a établi un lien entre la frappe israélienne près de Palmyre et les succès de l'armée syrienne dans la lutte contre le terrorisme.

© Sputnik. Michael Alaeddin Retrouvez la vidéo de l’attaque de missiles contre la base syrienne de Homs

La frappe israélienne contre la base aérienne syrienne de Tiyas , dans la province de Homs, est une réaction aux succès de l'armée syrienne dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans des lettres adressées au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil de sécurité de l'Onu

«Cette agression israélienne est une réaction indirecte aux succès remportés par l'armée syrienne dans l'évacuation des groupes terroristes de la banlieue de Damas et de d'autres régions de la Syrie», a indiqué l'agence SANA, citant la lettre.

La base aérienne syrienne de Tiyas, connue également comme T-4, située dans l'est de la province de Homs, a été attaquée avec des missiles tôt lundi dans la matinée. Selon des médias syriens, l'attaque a fait des morts et des blessés. Selon le ministère russe de la Défense, la frappe a été réalisée par deux chasseurs israéliens F-15: trois missiles ont atteint leur cible et cinq autres ont été abattus.