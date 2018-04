Moscou précise sa réponse aux nouvelles sanctions US

Les nouvelles sanctions introduites par les États-Unis contre la Russie ne resteront pas sans réponse, a indiqué ce lundi Dmitri Medvedev lors d'un entretien avec ses vice-Premiers ministres.

«Ces décisions sont sans aucun doute inacceptables. Nous les estimons illégitimes vu qu'elles se situent hors du cadre du droit international. Et nous nous réservons le droit à une réponse pouvant concerner notamment les procédures et accords commerciaux en vigueur», a-t-il noté.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Moscou réfléchit à une série d'éventuelles mesures suite aux nouvelles sanctions US

Dmitri Medvedev a demandé aux ministres d'élaborer des mesures de réaction efficaces.

«Dans toute une série de cas, elles [les mesures de rétorsion, ndlr] doivent arriver, il n'y a pas en douter», a-t-il ajouté.

Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre 38 hommes d'affaires, officiels et sociétés russes. Sur la liste, on trouve entre autres le fournisseur d'armes russe Rosoboronexport, le ministre de l'Intérieur Vladimir Kolokoltsev, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchev et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev. Ces restrictions prévoient l'interdiction aux personnes concernées de conclure des marchés avec des ressortissants américains et le gel de leurs avoirs aux États-Unis.