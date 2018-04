Trump dit quand il compte rencontrer le dirigeant nord-coréen

Le Président américain a déclaré qu'il mène toujours des consultations avec Pyongyang et a précisé que son entrevue avec son homologue nord-coréen se tiendra en fin printemps ou début été.

Évoquant sa rencontre à venir avec Kim Jong-un, le Président Donald Trump en a précisé le calendrier:

«Nous avons dialogué avec la Corée du Nord, nous allons nous rencontrer un jour en mai ou début de juin», a confirmé lundi le Président devant les journalistes.

En même temps, M.Trump a dit espérer qu'un accord de dénucléarisation serait conclu lors de cet entretien.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Pyongyang serait prêt à discuter de la dénucléarisation de la péninsule de Corée

Précédemment, la chaîne CNN avait signalé que les représentants des États-Unis et de la Corée du Nord menaient des consultations sur un lieu possible de la rencontre. La partie nord-coréenne voulait alors que Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Pyongyang. Parmi d'autres options figurait Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie.

Le Président américain a accepté début mars de rencontrer le dirigeant nord-coréen d'ici fin mai pour parler de la dénucléarisation, confirmant une annonce faite dans un premier temps par un émissaire sud-coréen à Washington.

Pyongyang a confirmé la rencontre alors que l'ambassadeur nord-coréen auprès des Nations unies, Pak Song-il, a déclaré au Washington Post que cette invitation résultait d'une «décision volontaire et ouverte» de Kim Jong-un.