La nièce de Skripal adresse une lettre ouverte à Theresa May

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook Sa cousine explique pourquoi Ioulia Skripal veut «désespérément» revenir en Russie

Sur les ondes de la première chaîne de télévision russe, Pervy Kanal, Victoria Skripal, nièce de l'ex-agent double empoisonné au Royaume-Uni , a lu une lettre ouverte adressée à la Première ministre britannique Theresa May.

Selon la nièce de l'ancien officier, alors que la communauté internationale qualifie l'affaire Skripal de «scandale politique sans précédent», on fait semblant d'ignorer le fait que «de simples personnes» se trouvent au cœur de ce scandale.

«Nous voulons voir nos proches pour les soutenir, parce qu'être à côté de ceux que vous aimez dans un moment difficile est un simple désir humain. Je suis persuadée que vous comprenez bien ce désir», a indiqué Mme Skripal.

© AFP 2018 Adrian DENNIS La nièce de Sergueï Skripal serait prête à témoigner devant la police britannique

Elle espère que la partie britannique lui octroiera un visa pour qu'elle puisse rendre visite à ses proches.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations. Moscou rejet catégoriquement les accusations de Londres.

La semaine dernière, l'ambassade britannique à Moscou a refusé d'octroyer un visa à Victoria Skripal qui souhaitait se rendre au Royaume-Uni pour voir sa cousine Ioulia. Moscou a dénoncé le caractère «politique» de cette décision.