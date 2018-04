Un groupe souhaitant restaurer le Deuxième Reich perquisitionné par la police en Allemagne

© Sputnik. Igor Zarembo Le ministère allemand de l’Intérieur estime urgent de retirer le passeport aux djihadistes

La police allemande a fouillé les logements de huit membres du mouvement des citoyens du Reich visant la restauration du Deuxième Reich, annonce le bureau du procureur général fédéral.

«Des accusés sont suspectés d'avoir formé et participer à un groupe terroriste d'extrême-droite. De plus, il y a des signes de violation de la loi sur les armes», indique le communiqué du bureau du procureur général.

L'opération a été menée dimanche tôt en matinée par l'unité contre-terroriste GSG 9 dans trois Lander allemands: Berlin, Brandebourg et Thuringe. Les suspects auraient préparés des attaques violentes. Dans le communiqué, on ne trouve aucune information sur des armes retrouvées ou des personnes arrêtées.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke La police allemande déjoue un attentat lors du semi-marathon à Berlin

L'enquête a été lancée après que la police a trouvé la preuve que les membres du mouvement d'extrême-droite s'étaient réunis durant l'été 2017.

Les membres du mouvement des citoyens du Reich ne reconnaissent pas République fédérale d'Allemagne comme État. Ils identifient l'Allemagne comme étant l'Empire allemand qui a existé de 1871 à 1918. Ils ont pour l'objectif de remplacer le gouvernement allemand «illégitime» par un nouvel État.

Les perquisitions se sont tenues le jour même où la police allemande a arrêté quatre personnes qui planifiaient de commettre un attentat lors du semi-marathon de Berlin.

Le bureau du procureur général fédéral ne fait pas le lien entre l'enquête sur des membres du mouvement des citoyens du Reich et deux autres enquêtes concernant la tentative d'attaque dans la capitale allemande et les évènements de Münster. Samedi, un homme au volant d'une camionnette a fauché des clients attablés à la terrasse d'un restaurant causant la mort de deux personnes et des dizaines de blessés avant de se suicider par balle.