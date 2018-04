Moscou accuse l'Occident de vouloir «pêcher des poissons mutants en eaux troubles»

La Russie a accusé les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de déstabiliser la situation dans le monde et de vouloir «pêcher des poissons mutants en eaux troubles» lors d’une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la Syrie.

L'Occident veut «pêcher des poissons mutants dans les eaux troubles du chaos», a déclaré lundi Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu lors d’une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la Syrie.

«Après votre ingérence, partout il ne reste que du chaos et vous essayez de pêcher dans ces eaux troubles. Mais vous n'attrapez que des poissons-mutants», a indiqué M.Nebenzia.

Neuf membres du Conseil de sécurité de l'Onu — le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède, le Koweït, le Pérou et la Côte d'Ivoire — ont précédemment appelé à convoquer une réunion urgente du conseil consacrée à l'attaque chimique présumée en Syrie.

«Le fait que vous n'avez pas de stratégie claire sur n'importe quelle question rend perplexes la plupart des personnes présentes dans cette salle, mais elles n'osent pas vous poser ouvertement une question», a ajouté le diplomate russe.

M.Nebenzia a noté que la position hostile de ces pays «se manifeste surtout» lorsqu'il s'agit de la Syrie.

Plusieurs sites d'opposition et la chaîne qatarie Al-Jazeera ont publié des informations sur l'utilisation présumée de chlore par l'armée syrienne à Douma, en Ghouta orientale. Selon eux, plusieurs dizaines de civils auraient été tués. L'hôpital de Douma, le seul établissement médical de la ville, n'a pas confirmé les informations sur des blessés civils. La Russie a démenti l'information sur une bombe au chlore qui aurait été larguée par des militaires syriens sur Douma. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'intox sur l'emploi d'armes chimiques par l'armée syrienne était destinée à justifier les terroristes et les éventuelles frappes militaires étrangères. Le ministère syrien des Affaires étrangères a pour sa part indiqué que les accusations portant sur l'utilisation d'armes chimiques par les forces gouvernementales était ennuyeuses et peu convaincantes.