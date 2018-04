Ioulia Skripal révèle dans quel état se trouve son père

Sergueï Skripal, ex-agent double empoisonné à Salisbury, en Angleterre le 4 mars dernier, va bien, a affirmé lundi Ioulia Skripal, sa fille, qui avait aussi été hospitalisée après cette attaque.

«Tout va bien… C’est la situation ici… C’est un numéro de téléphone provisoire. Ça va, tout va bien, tout peut être réglé, tout le monde se rétablit, tout le monde est en vie», a indiqué Ioulia Skripal à sa cousine Viktoria par téléphone. L’enregistrement de la conversation a été diffusé à la télévision russe.

© REUTERS/ Henry Nicholls La nièce de Skripal adresse une lettre ouverte à Theresa May

Viktoria Skripal a dit être certaine d’avoir parlé à sa cousine. Selon elle, Ioulia était au bord des larmes.

La nièce de Sergueï Skripal a envoyé une lettre ouverte à la Première ministre britannique Theresa May. Elle a demandé de lui permettre de se rendre au Royaume-Uni pour voir sa cousine. La semaine dernière, l’ambassade britannique a refusé d’octroyer un visa d’entrée à Viktoria Skripal. Moscou a dénoncé le caractère politique de cette décision.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations. Moscou rejet catégoriquement les accusations de Londres.