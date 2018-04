La directrice de l'hôpital de Salisbury confirme la sortie de Ioulia Skripal

Ioulia, la fille de l'ex-agent russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque à un agent neurotoxique avec son père, est effectivement sortie de l'hôpital, a confirmé mardi la directrice de l'établissement.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev L’enregistrement téléphonique de Ioulia Skripal et sa cousine divulgué

Cependant, le traitement de la jeune femme n'est pas terminé, a-t-elle ajouté. «Ioulia a prié les médias de préserver sa confidentialité et je veux réitérer cette demande. Je veux aussi profiter de l'occasion pour souhaiter à Ioulia tout le meilleur. Ce n'est pas la fin de son traitement mais cela marque une étape importante», a déclaré Christine Blanchard, citée par le service public de la santé britannique.

L'état de santé de son père Sergueï s'améliore et il pourra lui aussi sortir de l'hôpital avec le temps, a également indiqué le médecin.

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury . Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de leur permettre de participer à cette enquête.