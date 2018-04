Les Houthis menacent Riyad d’une «année pleine de missiles»

Saleh Ali al-Sammad, président du Conseil politique suprême du Yémen et chef de file du groupe Ansar Allah (Houthis) au pouvoir dans le pays, a promis lundi à l’Arabie saoudite que les systèmes antimissiles ne protégeraient pas Riyad.

Intervenant à l'occasion du quatrième anniversaire du début de la guerre au Yémen dans la province de Dhamar, le président du Conseil politique suprême, Saleh Ali al-Sammad, a promis que des missiles seraient tirés quotidiennement sur l'Arabie saoudite.

«Cette année sera une année pleine de missiles balistiques. Dans la période à venir, des missiles seront tirés quotidiennement. L'Arabie saoudite ne se protégera pas contre nos missiles malgré le nombre de systèmes antimissiles qu'elle installe», a-t-il déclaré.

Fin mars, la coalition conduite par Riyad a annoncé avoir intercepté 7 missiles tirés depuis le Yémen, dont trois visant Riyad.

Les débris d'un missile tombés sur des quartiers résidentiels de la capitale saoudienne ont tué un Égyptien et ont blessés deux autres personnes.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles Houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.