Lavrov se prononce sur l'avenir des relations entre Moscou et Pyongyang

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est entretenu lundi avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho en visite à Moscou. Devant les journalistes, les deux ministres ont évoqué l'état actuel et les perspectives des relations entre leurs pays.

«Avec notre grande satisfaction, nous constatons que les traditionnelles relations d'amitié et de coopération entre la RPDC et la Russie se développent et se consolident toujours», a indiqué le ministre nord-coréen au commencement de ses négociations avec M. Lavrov.

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe a promis que Moscou continuerait à apporter une assistance humanitaire à la Corée du Nord

«La Russie reste invariablement disposée à développer des relations de bon voisinage avec la République populaire démocratique de Corée», a-t-il souligné.

En octobre prochain, la Russie et la Corée du Nord célébreront le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Selon M. Lavrov, plusieurs évènements prévus à cette occasion sont actuellement en cours de concertation.