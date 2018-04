Kim parle pour la première fois de sa rencontre avec le Président du Sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a pour la première fois évoqué sa future rencontre avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in, dans une déclaration citée par la KCNA, l'agence centrale de presse nord-coréenne.

© AP Photo/ Ng Han Guan Kim en visite secrète en Chine, les rumeurs vont bon train (vidéo)

Fin mars, Kim Jong-un a effectué une visite non officielle à Pékin pour rencontrer le Président chinois Xi Jinping. Lors de l'entretien, M.Kim a assuré qu'il était prêt au dialogue avec la Corée du Sud et les États-Unis et préconisait la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Auparavant, un conseiller à la sécurité de Moon Jae-in a déclaré que M.Kim avait accepté de rencontrer le Président américain Donald Trump.

Le leader nord-coréen a transmis l'invitation de se rendre à Pyongyang à son homologue sud-coréen via sa sœur qui s'est rendue aux Jeux olympiques de Pyeongchang . L'invitation a été transmise oralement. La rencontre, si elle a lieu, sera inscrite dans le cadre du sommet intercoréen.

Les relations entre les deux Corées se sont considérablement réchauffées depuis le début de l'année. Lors des JO de Pyeongchang, les deux équipes ont défilé sous un même drapeau. Une équipe unique de hockey sur glace féminin a également été formée.