La Russie s’exprime sur un éventuel relogement secret des Skripal vers un pays tiers

Le relogement secret de l’ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, qui se remettent de leur empoisonnement du 4 mars en Angleterre, sera une nouvelle violation par Londres des normes du droit international, a déclaré mardi à Sputnik le porte-parole de l’ambassade russe au Royaume-Uni.

«Si Sergueï et Ioulia Skripal sont relogés, il est fort probable qu’il sera alors impossible d’entendre leur version des événements du 4 mars. S’ils sont injoignables, le monde pourra considérer cette situation comme l’enlèvement de deux citoyens de la Fédération de Russie ou, du moins, comme leur isolement forcé», a indiqué le porte-parole.

© AFP 2018 Chris J Ratcliffe La directrice de l'hôpital de Salisbury confirme la sortie de Ioulia Skripal

Les médias britanniques ont récemment annoncé que Sergueï et Ioulia Skripal pourraient être transférés aux États-Unis, en Australie , au Canada ou en Nouvelle-Zélande et qu’on leur proposerait de s’installer aux États-Unis sous une autre identité.

Selon le diplomate, le transfert des Skripal dans un pays tiers constituera «une nouvelle violation par Londres des normes du droit international».

«La Grande-Bretagne ne respecte pas ses engagements prévus par la Convention de Vienne sur les relations consulaires et la Convention consulaire bilatérale russo-britannique. La Russie se voit interdire l’accès consulaire à des citoyens de la Fédération de Russie et ne reçoit aucune information vérifiable sur leurs souhaits dans ce domaine. L’explication du refus d’accorder un visa britannique à Viktoria Skripal [nièce de Sergueï Skripal, ndlr], qui voulait rendre visite à ses proches au Royaume-Uni, a aussi été absurde et invraisemblable», a ajouté le diplomate.

Les relations entre la Moscou et Londres se sont dégradées sur fond d’empoisonnement à Salisbury de l’ex-agent double Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Ioulia, 33 ans, le 4 mars dernier. Le père et la fille se rétablissent vite et Ioulia Skripal a récemment quitté l’hôpital. Les autorités britanniques affirment que les Skripal ont été empoisonnés par un agent neurotoxique, A234 qu’elles appellent Novitchok, et que l’État russe est impliqué.

Londres a précédemment déclaré que l’agent A234 aurait été créé en Russie. Moscou a catégoriquement démenti toutes les spéculations à ce sujet, indiquant qu’un programme de développement de cet agent neurotoxique n’a jamais été réalisé ni en URSS ni en Russie.