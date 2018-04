Nouveau coup dans le dos de Melania? Une Miss Univers raconte sa relation avec Trump

Les scandales des liaisons présumées du Président américain semblent faire de plus en plus fureur. Voici une nouvelle révélation de l'ancienne Miss Univers vénézuélienne, Alicia Machado, qui affirme que Donald Trump a tenté de la séduire à l'époque.

Mannequin et Miss Univers 1996 d'origine vénézuélienne, Alicia Machado, a fourni une confession inattendue à la chaîne Telemundo sur les nombreuses tentatives de Donald Trump d'avoir des relations intimes avec elles.

«Il m'a proposé d'avoir une relation sexuelle à plusieurs reprises, mais j'ai refusé. Est-ce que vous couchez souvent avec des personnes que vous ne connaissez pas? Il y a eu plein de situations, c'est que moi, je n'en ai jamais parlé», a affirmé Alicia.

En 1996, c'était Trump qui détenait la marque du concours Miss Univers. Essuyant des refus, il s'est mis à insulter Machado, ce qui a provoqué des problèmes de santé chez elle:

«Après le concours j'ai pris du poids et Trump m'a insultée de "Miss Piggy" et a insisté sur le fait que je devais maigrir», se souvient-elle. «Je me sentais tellement humiliée aux yeux des gens.»

Après avoir fait connaissance avec Donald Trump, Alicia a souffert de troubles de l'alimentation vu les remarques de Trump à ce sujet sur son surpoids. On lui a conseillé de demander l'aide d'un psychothérapeute, a-t-elle poursuivi.

Récemment, le couple Trump s'est retrouvé au cœur de plusieurs scandales suite à des soupçons, visant le Président, de liaison extra-conjugale. Karen McDougal s'est livrée sur sa liaison avec Donald Trump, qui aurait eu lieu peu après qu'il a épousé Melania et après que cette dernière a donné naissance à leur fils Baron.

De même, l'actrice de films X Stormy Daniels a parlé de relations avec Donald Trump datant de 2006. L'actrice avait accordé une interview à ce sujet en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que dernièrement. D'après Daniels, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire jouer dans son émission The Apprentice.