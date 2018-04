Le projet de résolution russe sur la mission de l'OIAC en Syrie rejeté

Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas adopté le deuxième projet russe, visant à envoyer des inspecteurs de l'OIAC sur les lieux de l'attaque chimique présumée en Syrie.

Deux membres permanents du Conseil, la Russie et la Chine, ont soutenu la proposition, ainsi que trois autres pays: la Bolivie, l'Éthiopie et le Kazakhstan. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France (membres permanents), tout comme la Pologne, ont voté contre le document. Six pays ont préféré s'abstenir.

Par conséquent, «le projet de résolution n'a pas été adopté car il n'a pas obtenu le nombre de voix requis», a affirmé Gustavo Meza-Cuadra, représentant permanent du Pérou auprès de l'Onu, qui préside le Conseil de sécurité en avril.

Précédemment, le premier projet russe prévoyant de lancer une minutieuse enquête sur l'attaque chimique présumée en Syrie n'a pas non plus été adopt faute de minimum requis de neuf voix au Conseil de sécurité de l'Onu.

Détails à suivre