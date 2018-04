Un nouveau pont construit par les militaires russes à Deir ez-Zor

Des militaires russes ont construit dans la province syrienne de Deir ez-Zor un pont destiné aux voitures qui enjambera l'Euphrate. Sa capacité de trafic est de 3.000 voitures par jour, a relaté le directeur du service routier du département du transport du ministère russe de la Défense, le colonel Vladimir Bouravtsev.

«La particularité de la construction de ce pont réside en les conditions difficiles qu'il y avait lors des travaux sous-marins avec une visibilité réduite et des courants très forts. Dans le cadre de la construction, nous avons travaillé avec des spécialistes syriens et maintenant nous leur remettons le pont pour l'exploitation. Ils savent ce qu'est cette construction et ils savent comment l'exploiter», a-t-il annoncé aux journalistes.

La largeur du pont fait 6,5 mètres, dont 4,2 mètres sont réservés à la chaussée carrossable. 2,3 mètres sont réservés pour la circulation des piétons. Le pont fait 156 mètres de long.

Auparavant, il n'y avait que le ferry dans cette région qui n'arrivait pas à gérer tout le trafic routier.

«Nous remercions nos amis russes qui ont construit ce pont. Avant le ferry n'arrivait pas à satisfaire les besoins de tout le monde. Maintenant les habitants peuvent emmener des produits d'alimentation ainsi que tout le nécessaire pour la vie», a déclaré le président du comité de la sécurité de la province, le général de brigade, Jozef Shelpy.

Une fois le pont mis en service, le ferry ne sera plus utilisé que comme un moyen de transport de réserve.