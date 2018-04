Quelles armes la Russie et les États-Unis pourront-ils utiliser en Syrie?

En cas de frappe en Syrie, les États-Unis pourraient utiliser des missiles de croisière, des avions furtifs et des bombardiers stratégiques, tandis que la Russie pourrait répondre avec ses missiles de croisière, selon The National Interest.

The National Interest estime que les États-Unis frapperont en Syrie avec des missiles de croisière Tomahawk et AGM-86 qui seraient capables de déjouer la défense des systèmes antimissiles russes S-300V4 et S-400 déployés en Syrie. En outre, le Pentagone dispose de bombardiers furtifs B-2 Spirit et de chasseurs furtifs F-22 Raptor que les systèmes de défense antiaérienne russes sont capables de détecter.

© REUTERS/ U.S. Navy / Anthony Flynn Un groupe naval US dirigé par un porte-avions aurait mis le cap sur la Méditerranée

Selon le média, les représailles russes contre les bases des États-Unis et de leurs alliés au Proche-Orient et en Europe pourraient impliquer les missiles de croisière X-101 embarqués par des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160, ainsi que des missiles de croisière navalisés Kalibr.

Comme annoncé précédemment, un groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions Harry S. Truman a quitté ce mercredi 11 avril sa base en Virginie pour mettre le cap sur la Méditerranée.

Selon le journal Stars And Stripes, le groupe fort de 6.500 marins comprend également le croiseur USS Normandy et les destroyers USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman et USS Farragut. Les destroyers USS Jason Dunham et USS The Sullivans rejoindront le groupe de frappe plus tard, d'après un communiqué de la Navy cité par le journal.