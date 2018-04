Après l’hôpital de Salisbury, où Ioulia Skripal a-t-elle été emmenée?

Ioulia Skripal, qui n'est plus hospitalisée à Salisbury après son empoisonnement, a été transportée dans un autre hôpital situé dans une base militaire, annonce The Sun.

«Elle est à l'hôpital sur une base militaire pour sa propre protection et pour surveiller sa santé», a déclaré l'une des sources au journal The Sun, sans préciser l'emplacement de la base.

La fille de l'ex-agent russe est sortie de l'hôpital mardi 11 avril. Son père Sergueï est toujours à l'hôpital mais son état s'améliore à grands pas.

© REUTERS/ Hannah McKay Moscou exige de Londres une rencontre entre Ioulia Skripal et diplomates russes

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de leur permettre de participer à cette enquête.