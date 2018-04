Deux attaques de drones menées par les Houthis contre l’Arabie saoudite

L’aéroport d’Abha à Asir et Saudi Aramco à Jizan, en Arabie saoudite, ont essuyé deux attaques de drones opérées par l’armée de l’air houthie, selon une déclaration de cette dernière rapportée par la chaîne Al Massira proche des rebelles d’Ansar Allah.

© AP Photo/ Hani Mohammed Yémen: les ventes d'armes françaises à Riyad sous le feu des critiques

Les rebelles houthis ont annoncé ce mercredi avoir mené deux attaques de drones contre l'aéroport d'Abha dans la province d'Asir ainsi que contre la société pétrolière nationale saoudienne Saudi Aramco, dans la province de Jizan, a indiqué la chaîne de télévision Al Massira proche du mouvement Ansar Allah.

D'après la source «la section drone de l'armée de l'air houthie a annoncé avoir exécuté des frappes, en utilisant des drones type Qasef-1, sur l'aéroport d'Abha se situant à Asir et sur la société Saudi Aramco dans la province de Jizan». «Les vols dans l'aéroport d'Abha à Asir ont été retardés suite à ces frappes», a confié à la chaîne une autre source militaire proche des rebelles.

Le mouvement houthi également nommé Ansar Allah a affirmé, le 10 avril 2018, avoir tiré un missile balistique Badr-1 contre un camp de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite se trouvant dans la province saoudienne de Jizan (sud-ouest), selon la chaîne de télévision Al-Mayadeen.

Le commandement de la coalition n'a pas encore commenté cette information.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.