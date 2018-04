Menaces de frappes, exacerbation des tensions dans le monde: Poutine prend la parole

© Sputnik. Michael Klimentyev Vent de panique sur les USA après l'annonce de la possible rencontre de Trump et Poutine

Le système mondial est instable, mais Moscou compte sur un règlement constructif de la crise actuelle, a déclaré mardi le Président russe lors de la cérémonie de remise des lettres de créance par les ambassadeurs de 17 pays à Moscou.

«La situation dans le monde est préoccupante, elle devient de plus en plus chaotique. Mais nous espérons que le bon sens l’emportera, que les relations internationales entreront dans une phase constructive et que l’ensemble du système mondial sera plus stable et prévisible», a indiqué le chef de l’État russe.

Donald Trump a adressé mercredi à Moscou un tweet agressif, invitant les forces russes déployées sur le sol syrien à «être prêtes» à contrer les missiles américains, alors que les tensions autour de la Syrie s’exacerbent. Il avait précédemment promis une réponse «forte» visant à faire «payer» le dirigeant syrien Bachar al-Assad et ses alliés, dont Moscou et Téhéran, pour la présumée attaque chimique de Douma du 7 avril.