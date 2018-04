Riposte militaire en Syrie? Pour la Maison-Blanche, toutes les options sont sur la table

Les États-Unis n'excluent pas la possibilité de frapper les forces armées russes en Syrie dans le cadre de la réponse militaire envisagée à l'attaque chimique présumée dans la ville de Douma, a déclaré Sarah Sanders, secrétaire de presse de la présidence américaine.

«Nous avons plusieurs options. Elles sont toutes en train d'être examinées, la décision finale n'a pas encore été prise», a-t-elle affirmé aux journalistes lors d'un point presse en réponse à la question de savoir si le Président Trump avait décidé de procéder à une frappe aérienne contre la Syrie. «Outre un tir de missiles, le Président envisage d'autres options de riposte contre la Syrie», a-t-elle ajouté.

Donald Trump a menacé lundi de prendre des mesures militaires contre les autorités syriennes après le recours supposé à des substances toxiques dans la ville syrienne de Douma. Moscou a mis en garde Washington au sujet des graves retombées qu'aurait une frappe contre la Syrie, si des citoyens russes en étaient victimes. Mercredi, le Président a conseillé à Moscou de se préparer à une attaque américaine de missiles contre la Syrie. Il a indiqué sur son compte Twitter que ces missiles seraient «bons, nouveaux et intelligents».

Au cours des derniers jours, la situation en Syrie s'est sérieusement tendue. Selon les pays occidentaux, une attaque chimique présumée a eu lieu le 7 avril dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne. La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les «Casques blancs» sur les réseaux sociaux. Moscou estime que l'objectif de ces «intox» est de protéger les terroristes et de justifier d'éventuelles actions extérieures.

Damas a qualifié les accusations contre l'armée syrienne liées aux armes chimiques d'ennuyeuses et de non convaincantes. La partie syrienne a plus d'une fois souligné que tout son arsenal chimique avait été évacué du pays en 2014 sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

