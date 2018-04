Le Koweït annule ses vols vers Beyrouth pour des raisons de sécurité

Le Koweït a suspendu tous ses vols réguliers en direction de Beyrouth à des fins de sécurité vu des avertissements émis par les autorités chypriotes.

«Nous avons décidé de suspendre les vols en direction de Beyrouth à partir de ce jeudi 12 avril», est-il dit sur la page Twitter de la compagnie Kuweit Airwais.

فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) 11 апреля 2018 г.

© AP Photo/ BAe Systems, ho Theresa May aurait ordonné d'envoyer des sous-marins à distance de frappe de la Syrie

L'entreprise a expliqué que la décision avait été prise après que le gouvernement chypriote avait prévenu qu'il pourrait être dangereux de traverser l'espace aérien libanais.

En même temps, des avions de l'armée de l'air britannique à Chypre, sur la base militaire Akrotiri, seraient prêts à réaliser des frappes contre la Syrie, a annoncé le journal The Times. Auparavant, la Première ministre britannique, Theresa May, aurait ordonné d'envoyer des sous-marins britanniques opérant en Méditerranée à distance de frappe de la Syrie, selon The Daily Telegraph qui se réfère à des sources au sein du gouvernement.

Mardi, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a appelé les compagnies aériennes qui effectuent des vols en Méditerranée orientale à porter une attention accrue à cette région à cause de possibles frappes contre la Syrie.

Au cours des derniers jours, la situation en Syrie s'est sérieusement tendue. Selon les pays occidentaux, une attaque chimique présumée a eu lieu le 7 avril dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne. La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les «Casques blancs» sur les réseaux sociaux. Moscou estime que l'objectif de ces «intox» est de protéger les terroristes et de justifier d'éventuelles actions extérieures.

Damas a qualifié les accusations contre l'armée syrienne liées aux armes chimiques d'ennuyeuses et de non convaincantes. La partie syrienne a plus d'une fois souligné que tout son arsenal chimique avait été évacué du pays en 2014 sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).