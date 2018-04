Le Nord Stream 2 reçoit de la Finlande son second permis de construction

L'entreprise Nord Stream 2 AG a annoncé avoir reçu jeudi le second des deux permis requis pour construire et exploiter le gazoduc Nord Stream 2 dans la zone économique exclusive (ZEE) finlandaise, fait savoir un communiqué publié mercredi.

La semaine dernière, le gouvernement finlandais avait émis le premier permis pour la construction du pipeline dans la ZEE du pays. Le deuxième permis a été accordé par l'Agence administrative régionale de la Finlande du sud, selon le communiqué.

«Nous sommes prêts à poursuivre une coopération fructueuse et un dialogue ouvert lors de l'étape de la construction et de l'exploitation avec les autorités finlandaises qui contrôleront l'exécution de nos travaux», a indiqué la compagnie.

La section du gazoduc en Finlande s'étendra sur une longueur totale de 374 km.

Fin mars, la construction d'un tronçon de 30 km a été autorisée par l'Agence fédérale maritime et hydrographique d'Allemagne conformément à la législation allemande, a précisé la société dans un communiqué.

Le gazoduc Nord Stream 2 traversera la mer Baltique, reliant les fournisseurs russes aux consommateurs européens sur plus de 1.200 km. Le pipeline aura une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le projet a un coût estimé à près de 10 milliards d'euros. Les partenaires de Gazprom dans le projet sont Engie, OMV, Shell et deux sociétés allemandes, BASF et Uniper.