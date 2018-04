Quand Jacques Chirac offre ses costumes aux migrants, le public reste de glace

Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, a fait don l'hiver dernier de pullovers et de costumes de son père à une association engagée dans l'accueil des réfugiés, a raconté le photographe Yann Arthus-Bertrand à l'Obs.

Un jour, ce dernier aurait reçu un appel d'une «religieuse incroyable qui s'occupe des réfugiés» qui lui aurait demandé des vêtements chauds, lui précisant qu'elle n'en avait pas assez à distribuer jusqu'à la fin de l'hiver.

«J'écris à la Fondation Chirac — je siège au conseil d'administration — et je reçois une réponse de Claude Chirac qui me dit "Je m'en occupe, ne t'inquiète pas" », ajoute le photographe. Plus tard, une voiture officielle est arrivée avec des costumes et des pull-overs de Jacques Chirac.

Néanmoins, ce geste de l'ex-Président de la République envers les migrants n'a pas été beaucoup apprécié en ligne. De nombreux internautes ont fait preuve de sarcasme pour commenter ce geste:

Quelle générosité! J’en pleure d’émotion 😂😂😂 — ES (@tvrubhh) 11 апреля 2018 г.

"Claude Chirac offre de vieux costumes de son père à des migrants"

C'est merveilleux de bonté…donner de vieux costumes chiraquiens à des migrants!! j'en pleure à chaudes larmes!

Au fait le même geste généreux a-t-il été fait après des SDF français!!!

Ces gens me dégoûtent! — BillieresP (@PSalonard) 12 апреля 2018 г.

C'est un honneur, n'hésitons pas à le dire… — rostan (@anjou86) 12 апреля 2018 г.

Super, quand on va vouloir leur donner les pantalons de Chirac, ils vont vite retourner chez eux — Miko75012 (@lemikado) 12 апреля 2018 г.

On apprécierait ausi qu' elle rende aussi l'argent volé par son père aux HLM aux lycées…. — Mordicus (@Mordicus92) 11 апреля 2018 г.

Beaucoup ont noté que «ce geste généreux» avait été en fait financé par les contribuables.

Ils ne lui ont pas coûtés cher, ce sont les contribuables qui les ont payés! Lol — xxx (@xxx_pcathy94) 11 апреля 2018 г.

Qu'ils cherchent bien dans les poches il doit rester 2/3 liasses de billets du contribuable 😉 — Arezki (@ALB13001) 11 апреля 2018 г.

Tu parles d'un don! C'est le peuple français qui a payé tous les costumes de CHIRAC. #DeshabillerJacquesPourHabillerMohammed — Pascale (@Neantilisme) 12 апреля 2018 г.

Super on vas se retrouver avec des clandestins illettrés habillés avec des costumes sur mesure hors de prix et fatalement 10 fois trop grands pour eux car taillé pour Jacques Chirac.#LaRepubliqueDemocratiqueDeLaFrance — Stuntman Joe (@Osterlix) 12 апреля 2018 г.

Pas facile d’endosser le costume d’un président!!!! — pletincx carine (@PletincxC) 12 апреля 2018 г.

Toutefois, certains ont tout de même été impressionnés par le «beau geste de la famille Chirac»: