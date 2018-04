Après l’Irak, la Syrie? Zakharova répond à Londres sur l’envoi de ses sous-marins en Syrie

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a commenté la récente publication dans le journal britannique The Daily Telegraph qui avait déclaré mercredi soir, en se référant à ses sources au sein du gouvernement, que Theresa May aurait ordonné d'envoyer des sous-marins britanniques opérant en Méditerranée à distance de frappe de la Syrie.

«Comme on dit, ils ont mis de l'ordre en Irak, ils vont aider la Syrie. Et dans ces sous-marins il y a des jeunes qui ne réalisent même pas quel destin ils réservent à la Syrie et quel destin leur prépare Theresa May. Elle pourra s'excuser plus tard et ils seront obligés de vivre avec ça», a écrit Maria Zakharova sur Facebook.

© AP Photo / BAe Systems, ho Theresa May aurait ordonné d'envoyer des sous-marins à distance de frappe de la Syrie

Le mercredi 11 avril, le journal The Daily Telegraph a annoncé que Mme May avait convoqué une réunion urgente du cabinet des ministres, interrompant ainsi leurs vacances pascales, pour discuter d'une éventuelle opération militaire britannique. Ainsi, selon le média, Londres pourrait porter une frappe dès jeudi soir.

Les accusations d'attaque chimique présumée à l'encontre d'Assad font ressurgir les souvenirs de l'Irak. Les bombardements de ce dernier ont commencé après la fameuse démonstration par Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, du tube en plastique contenant la mystérieuse poudre blanche. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves réelles de la détention «d'armes de destruction massive» par Saddam Hussein, cet épisode est resté dans les mémoires surtout par les conséquences qu'il a eues: l'invasion de l'Irak.