Lattaquié: Damas répond aux tirs des radicaux (vidéo)

Des groupes armés dans la province de Lattaquié occupant des positions près de la frontière des provinces d'Idlib et de Homs ont tiré avec des systèmes de lance-roquettes multiple Grad en direction de la ville de Qardaha.

Toutes les roquettes sont tombées sur des terrains agricoles et n'ont pas causé de dommages, a indiqué à Sputnik une source militaire syrienne.

L'armée syrienne a répondu par des tirs de réponse contre des dispositifs mobiles des radicaux du groupe Jabhat Tahrir Souriya («Front de libération de la Syrie»). Les radicaux ont essuyé des pertes en hommes et en matériel, selon la source.

Le conflit armé en Syrie se poursuit depuis mars 2011. Selon l'Onu, il a déjà emporté la vie de plus de 220.000 personnes. Des négociations en vue d'un règlement se tiennent régulièrement à Astana et à Genève. À la demande du Président syrien Bachar el-Assad, la Russie a entamé, le 30 septembre 2015, des frappes aériennes contre les sites des terroristes en Syrie. Avec le soutien de la Russie, Damas a réussi à renverser la situation et passer à l'offensive dans les principales directions.