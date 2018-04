Moscou lie la frappe israélienne à la recrudescence des activités de terroristes en Syrie

La diplomatie russe a relevé un lien entre l'attaque israélienne contre la base syrienne T-4 de Tiyas et les activités accrues de Daech* dans cette région.

L'attaque de chasseurs israéliens F-15 contre la base aérienne syrienne T-4 de Tiyas a coïncidé avec l'intensification des activités des terroristes de Daech* dans cette région, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

«La frappe portée par l'aviation israélienne dans la nuit du 8 au 9 avril contre une base syrienne à 70 km à l'ouest de Palmyre a été loin de stabiliser la situation en Syrie. Il est à noter que l'attaque contre la base T-4, qui héberge l'aviation de front engagée à l'opération anti-Daech* dans l'est de la Syrie, a coïncidé avec l'intensification des activités des terroristes dans cette région», a indiqué la porte-parole.

© Sputnik . Serguei Mamontov Général syrien: les Américains ont délégué la frappe sur la Syrie à Israël

Selon Mme Zakharova, les extrémistes sont prêts à tout pour saper le dialogue de paix en Syrie qui a déjà «permis de préserver les vies de milliers de Syriens».

«Les extrémistes ont redoublé d'efforts sur fond de succès des négociations visant à régler la situation dans la Ghouta orientale […]. Ils ne sont apparemment pas intéressés à cette issue. Leurs sponsors, qui ont aussi intensifié leurs activités, seraient prêts à des mesures radicales au nom de leurs intérêts en Syrie. Ces intérêts n'ont rien à voir avec les vrais intérêts du peuple syrien», a noté Mme Zakharova.

La base aérienne syrienne T-4 de Tiyas, située dans l'est de la province de Homs, a été attaquée par des missiles le 9 avril dernier. L'armée syrienne a ouvert le feu pour intercepter ces missiles. Selon des médias syriens, l'attaque a fait des morts et des blessés. D'après le ministère russe de la Défense, la frappe a été réalisée par deux chasseurs israéliens F-15: trois missiles ont atteint leur cible et cinq autres ont été abattus. Israël a refusé de commenter la situation.

*Organisation terroriste interdite en Russie