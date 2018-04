Les Houthis à ben Salmane: Sanaa est encore hors de portée

© AP Photo / Hani Mohammed Yémen: les ventes d'armes françaises à Riyad sous le feu des critiques

«Les déclarations de Mohammed ben Salmane prouvent qu'il est mal informé sur le lieu où se trouvent ses mercenaires» au Yémen, a déclaré Mohammed Ali al-Houthi , président du Comité supérieur révolutionnaire des rebelles houthis, sur son compte Twitter. Cette déclaration est venue en réponse aux propos tenu par le prince saoudien lors de sa dernière visite à Paris , quand il a annoncé que les forces armées terrestres, yéménites et de la coalition arabe, étaient à une distance de 20 km de la capitale Sanaa, et qu'ils pouvaient « la reprendre en une semaine» de combats terrestres.

«Et ceci prouve qu'il y a une coupure d'information entre le terrain et le centre des opérations [de la coalition, ndlr]. C'est pour cette raison que nous lui conseillons de vérifier ce qui sépare ces mercenaires de Sanaa, en consultant les cartes de Google Earth. Il y découvrira de très hautes barrières faites par les glorieux enfants du Yémen et de ses tribus», a ajouté le responsable houthi.

تصريحات ابن سلمان تدلل على انهم لايوافونه بالتواجد الحقيقي لمرتزقته وهذا يدل على انقطاع بين الميدان ومركز العمليات لذلك ننصح بالاطلاع على المسافة من خلال خرائط قوقل حتى لايخدع مرة أخرى فما يفصل صنعاء عن مرتزقته،جبال من الرجال من ابناءاليمن تقف مع جبال الشجاعةوالإباءمن قبائل الطوق — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 11 апреля 2018 г.

العملية الواسعةاليوم للقوة الصاروخيةوسلاح الجو المسير،عملية الوفاء بوعد القائد حفظه الله،لردع العدوان جراء ارتكابه لجرائم الحرب وإستمرار الحصار والحظر وممارساته الإجرامية بحق الأسرى،ومواجهة نهج وعقليةالعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه العسكريةضد اليمن مستمرة، حتى النصر ان شاء الله. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 11 апреля 2018 г.

​Concernant les dernières attaques menées contre l' Arabie saoudite par l'armée de l'air rebelle en utilisant des drones et des missiles, Mohammed Ali al-Houthi a annoncé que «la vaste opération d'aujourd'hui [le 11 avril 2018, ndlr] des forces balistiques et de la section drones de l'armée de l'air houthie a pour but de dissuader l'agression étrangère. Elle vise à arrêter les crimes de guerre que la coalition arabe commet, à mettre un terme au siège, à l'embargo et à la torture pratiquée à l'égard des prisonniers. La lutte contre l'agression saoudo-américaine et leurs alliés va continuer jusqu'à la victoire finale».

​Les rebelles houthis ont annoncé, le 11 avril, avoir mené deux attaques de drones contre l'aéroport d'Abha dans la province d'Asir ainsi que contre la société pétrolière nationale saoudienne Saudi Aramco, dans la province de Jizan, a indiqué la chaîne de télévision Al Massira proche du mouvement houti. Le même jour, les militaires saoudiens ont annoncé avoir abattu un drone houthi à l'aéroport international d'Abha, dans le sud du pays.

Le mouvement Ansar Allah ou houtis a aussi annoncé, le 11 avril 2018, avoir tiré un missile en direction du ministère saoudien de la Défense, qui a été intercepté par les défenses antiaériennes saoudiennes selon la chaîne Al Arabiya.

Le chef de file des houthis yéménites Saleh Ali al-Sammad a promis, le 10 avril, que les unités rebelles tireraient désormais des missiles sur l'Arabie saoudite de façon quotidienne.