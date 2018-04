L’armée américaine à court de pilotes

L'armée de l'air, la marine et le corps des Marines américains sont en manque d'environ 25% des pilotes de chasse dont ils ont besoin dans des domaines cruciaux, selon le rapport du Government Accountability Office (GAO) publié mercredi.

Military Times écrit en se référant à ce rapport du GAO que le problème s'est aggravé ces dernières années et que sa résolution demandera de l'argent et du temps: la formation d'un pilote qualifié dure jusqu'à 5 ans et coûte 11millions de dollars.

© REUTERS / US Air Force «Nous épuisons nos hommes»: l’US Air Force manque cruellement de pilotes

Dans ce contexte, l' armée est confrontée à la nécessité de trouver des stimulations supplémentaires pour que les pilotes ne partent pas après l'expiration du contrat.

Selon le média, la pénurie de pilotes tient à la réduction des dépenses militaires survenue en 2013 et à l'existence dans l'armée d'un grand nombre d'occupations auxiliaires pour les pilotes.

«Ces deux dernières années, l'armée de l'air a tiré la sonnette d'alarme au sujet des lacunes en matière de pilotes. Une équipe spéciale a été mise sur pied sous le commandement d'un général une étoile pour trouver des moyens d'endiguer la fuite des pilotes. Ses efforts comprennent une augmentation considérable des primes de rétention, la suppression de la paperasse et d'autres tâches non liées aux vols qui empêchent les pilotes de s'occuper de leurs obligations professionnelles, ainsi que de nombreuses autres mesures visant à maintenir les pilotes en service», écrit le média.

Signalons pour rappel qu'en novembre 2017 Air Force Magazine avait annoncé en se référant à la secrétaire à l'armée de l'air Heather Wilson que l'US Air Force avait besoin de près de 2.000 pilotes.