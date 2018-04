Tirs d’artillerie contre Donetsk: «Ce fut l’enfer»

Le blogueur et journaliste de Donetsk Ramil Zamdykhanov a évoqué l'escalade du conflit dans la ville qui a été pilonnée mardi soir par l'artillerie ukrainienne. Les habitants y sont habitués, mais la situation s'est rapidement aggravée.

«À partir de quatre heures du matin, ce fut l'enfer à Donetsk. Dans les quartiers situés près de l'épicentre des tirs, les vitres vibraient, les murs tremblaient, la vaisselle tintait et les enfants pleuraient», a-il indiqué dans son blog vidéo.

Les bulletins sur les destructions mentionnent le plus souvent les quartiers nord et nord-ouest de la ville, ceux qui sont situés plus près que les autres des positions de l'armée ukrainienne.

«J'ai appelé ma sœur qui habite dans le tristement célèbre arrondissement Oktiabrsky de Donetsk. Elle m'a demandé: "Ça finira quand, tu penses? Jamais?" Sans doute jamais», a-t-il noté.

La trêve de Pâques, entrée en vigueur le 30 mars à minuit, n'a pas pour autant garanti le cessez-le-feu. Lundi, le chef adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Édouard Bassourine , a fait état de l'attaque d'une équipe de reconnaissance et de sabotage ukrainienne contre les positions des milices populaires près de Zaïtsevo. L'accrochage a fait deux morts de chaque côté et quatre blessés parmi les militaires de l'armée ukrainienne.

La ville de Donetsk est la capitale de la République populaire autoproclamée de Donetsk dont le territoire échappe au contrôle des autorités ukrainiennes. Avant le début du conflit meurtrier dans le Donbass en avril 2014, la population de Donetsk dépassait les 950.000 habitants.