Téhéran indique ce qui est à la base du projet occidental d’une frappe contre la Syrie

Les menaces proférées par certains pays occidentaux à l’encontre de la Syrie «reposent sur de mensonges diffusés après la libération de la Ghouta orientale», a déclaré jeudi Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d’une rencontre avec le Président syrien Bachar el-Assad à Damas.

© Sputnik . Maxim Blinov Que fera Israël pour barrer la route à l’Iran en Syrie?

M.Assad a pour sa part noté que «les déclarations faites par des hommes politiques occidentaux sur la possibilité d’une opération militaire contre la Syrie reposent sur des informations fabriquées par leurs complices», a indiqué la chancellerie du Président syrien.

L’émissaire iranien a exprimé le soutien de Téhéran à la Syrie et à son peuple qui font preuve de «vaillance dans la guerre contre le terrorisme».

La Syrie et l’Iran «lutteront ensemble contre les provocations et les menaces agressives venant des États-Unis, d’Israël et de leurs alliés», avait précédemment déclaré M.Velayati dans une interview accordée à la chaîne de télévision Surya.