L’Arabie saoudite intercepte un nouveau missile tiré par les Houthis depuis le Yémen

Le missile a été «intercepté avec succès» par la défense anti-aérienne saoudienne, a indiqué un porte-parole de la coalition cité par l'agence saoudienne SPA, précisant que «ses débris étaient tombés sur un quartier résidentiel de Jizane».

Il a été tiré de Saada, fief des rebelles Houthis dans le nord du Yémen, selon la même source. Les insurgés ont revendiqué le tir via leur télévision al-Massirah.

Les Houthis yéménites appartenant au mouvement chiite Ansar Allah sont en conflit avec l'Arabie saoudite, qui soutient les autorités yéménites à travers l'Alliance militaire islamique (AMICT) dans la guerre civile au Yémen.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.