Washington n’exclut pas d’installer des missiles nucléaires sur ses navires et sous-marins

Des missiles nucléaires de croisière et de faible puissance pourraient être installés sur des navires et des sous-marins américains pour faire respecter à Moscou le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), selon le secrétaire à la Défense des États-Unis.

© AFP 2018 US NAVY La Russie révèle ce que détruiront avant tout les «missiles intelligents» US en Syrie

Le Pentagone examine de possibles mesures pour forcer Moscou à respecter le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), a déclaré jeudi James Mattis , chef de la Défense américaine.

«Une des variantes possibles est de récupérer des missiles nucléaires de croisière sur des navires des forces navales, où ils étaient récemment. La deuxième [variante, ndlr] est d'assigner un petit nombre d'armements avec des charges nucléaires de faible puissance dans des sous-marins», a annoncé M.Mattis lors des auditions au Congrès sur le budget militaire de 2019.

© REUTERS / Ints Kalnins Traité sur les missiles: Moscou appelle l’Otan à évaluer la conduite des USA

Auparavant, la diplomatie russe avait annoncé que la Russie suivait ses obligations de tous les accords internationaux, y compris le FNI

«Nous confirmons encore une fois que la Russie respecte le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et est déterminée à le suivre dans son intégralité sans aucuns détournements ou demandes. Mais si les Américains prennent des mesures impliquant une violation réelle du Traité, notre réponse sera, comme le dit le Président russe Vladimir Poutine, "immédiate et symétrique"», a déclaré en décembre 2017 le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

Moscou et Washington se sont accusés mutuellement à plusieurs reprises de développer des systèmes d'armements qui prétendument violaient ce traité.

Le traité FNI a été signé par le Président américain Ronald Reagan et le leadeur soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1987. Ce document a notamment interdit l'utilisation et le déploiement de missiles balistiques et de croisière terrestres de courte (500 à 1.000 km) et de moyenne (1.000 à 5.500 km) portée.