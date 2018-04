Les USA dépêchent leurs avions de reconnaissance près des bases russes en Syrie

Sept avions militaires américains ont mené des missions de reconnaissance dans la Méditerranée est, près des côtes syriennes, où sont situées la base aérienne russe de Hmeimim et la base navale de Tartous, atteste Mil Radar.

Il s'agit de six avions de la Marine US P-8A Poseidon qui ont décollé depuis la base aérienne de Sigonella en Sicile et d'un avion de reconnaissance radioélectronique EP-3E Aries II, envoyé depuis une base située en Crète.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z — Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.

​Auparavant, la chaîne télévisée CNBC, en se référant à une source bien informée, avait annoncé que les États-Unis avaient choisi pour cibles huit sites en Syrie, dont deux aérodromes militaires, un centre de recherches et une entreprise fabriquant prétendument des armes chimiques.

Le groupe naval de l'US Navy conduit par le porte-avions USS Harry S.Truman a quitté jeudi la base de Norfolk, en Virginie, avant de mettre le cap sur la Méditerranée. Selon la Marine, le groupe, qui comprend en outre un croiseur lance-missiles et quatre destroyers, mènera une mission de patrouille au Proche-Orient.

Le déploiement des navires américains survient sur fond d'aggravation de la situation en Syrie suite à l'attaque chimique qui aurait été perpétrée le 7 avril à Douma, dans la Ghouta orientale. Des pays occidentaux ont accusé Damas d'être responsable de cette attaque présumée, mais les militaires russes envoyés sur les lieux n'ont trouvé aucune trace de l'attaque. Moscou et Damas ont qualifié les accusations d'«infondées».

Donald Trump a déclaré lundi qu'il prendrait une décision concernant l'emploi de la force contre la Syrie sous 24 ou 48 heures, mais aucune annonce officielle n'a encore été faite.