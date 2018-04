Ce moment où l’ancien directeur du FBI a détecté la nature «mafieuse» de Trump

James Comey, ancien directeur du FBI tombé en disgrâce auprès du Président américain en mai 2017, a qualifié Donald Trump de «mafieux» et de «menteur» dans son livre de mémoires. Les médias américains ont révélé l’attitude de M.Comey envers le locataire de la Maison-Blanche en citant quelques fragments de cet œuvre.

L'ancien directeur du FBI James Comey limogé en mai dernier a comparé Donald Trump à un «mafieux» en quête de loyauté, fait savoir la chaîne ABC en se référant au livre de M.Comey «A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership» («Une loyauté plus élevée: vérité, mensonges et gouvernance») dont la vente commencera la semaine prochaine.

D'après les mémoires de l'ancien directeur du FBI, lors d'un déjeuner à huis clos qui avait été organisé à la Maison-Blanche une semaine après l'investiture du nouveau Président américain, Donald Trump lui aurait dit: «J'ai besoin de loyauté. J'attends la loyauté».

James Comey a comparé cette situation à «la cérémonie d'intronisation dans la Cosa Nostra».

Selon le journal The Washington Post, dans son livre M.Comey décrit Donald Trump comme un menteur congénital et un leader immoral privé d'émotions humaines et seulement conduit par son ego personnel.

James Comey avait été nommé au poste du directeur du FBI en 2013 sur l'initiative du Président Obama. En 2016 lors de la campagne électorale américaine il s'est retrouvé au centre d'un scandale en menant une enquête sur les activités de l'ex-Secrétaire d'État et candidate à la présidentielle Hillary Clinton.

Initialement, le FBI n'avait pas trouvé de dol criminel dans le fait que Mme Clinton avait utilisé un courriel personnel à des fins de correspondance de service. Mais à l'approche des élections présidentielles de 2016 l'enquête a été relancée suite à l'apparition de nouveaux détails. Hillary Clinton a déclaré plus tard que les mesures prises par le FBI et son directeur avaient mené à sa défaite à la présidentielle américaine.

James Comey a gardé son poste après l'entrée de Donald Trump en fonction. Mais en mai 2017 il a été limogé. Les opposants du Président américain ont lié cette décision à l'enquête du FBI sur la prétendue ingérence russe dans la présidentielle américaine démentie par Moscou et sur les connexions «russes» dans l'entourage de M.Trump. James Comey a affirmé que c'était au sujet de cette affaire que le Président américain avait demandé sa loyauté.