Hezbollah: la frappe d’Israël sur la Syrie le met en «confrontation directe» avec l’Iran

Hassan Nasrallah , leader du mouvement chiite libanais Hezbollah , a déclaré vendredi que la récente frappe israélienne sur une base aérienne syrienne qui a fait des victimes parmi les Gardiens de la Révolution islamique était une «erreur historique».

«Ils ont commis une grande folie et se sont mis dans la situation d'affronter directement l’Iran», a-t-il indiqué dans un discours retransmis par la télévision.

La base aérienne syrienne T-4 de Tiyas, située dans l'est de la province de Homs, a été attaquée par des missiles le 9 avril dernier. L'armée syrienne a ouvert le feu pour les intercepter. Selon des médias syriens, l'attaque a fait des morts et des blessés. D'après le ministère russe de la Défense, la frappe a été réalisée par deux chasseurs israéliens F-15: trois missiles ont atteint leur cible et cinq autres ont été abattus. Israël a refusé de commenter la situation.