Maria Zakharova réagit aux frappes de la coalition contre la Syrie

Les frappes de la coalition internationale contre la Syrie constituent une violation brutale et flagrante de la loi internationale, qui sape le travail de l’Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), a déclaré devant les journalistes la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a pris la parole à la suite des frappes contre Damas effectuées dans la nuit du 13 au 14 avril par la coalition internationale sous la houlette des États-Unis.

«Il s'agit d'une violation brutale et flagrante de la loi internationale. Sans aucun argument. Cela met en question toute mission plénipotentiaire de l'OIAC dans la région», a-t-elle fustigé.

Et d'ajouter: «Il sera important de constater à quel point la cote de popularité de Trump, de Macron et de tous ceux qui ont participé à cette action absolument illégale, injuste et inappropriée augmente dans la foulée».

© AFP 2018 Charly Triballeau La participation de la France aux frappes en Syrie fustigée par Marine Le Pen

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 avril des sites de l'infrastructure militaire de la Syrie. Les alliés ont tiré plus de 100 missiles de croisière air-sol (l'année passée, l'aérodrome militaire syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par 59 missiles) dont la plupart ont été abattus à l'approche de leurs objectifs.

Auparavant, Washington, Londres et Paris avaient déclaré que les frappes étaient une riposte à l'attaque chimique présumée dans la ville de Douma.

Les autorités syriennes ont toujours démenti cette attaque, alors que le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il s'agissait d'une mise en scène.