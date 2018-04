Zakharova qualifie les frappes contre la Syrie de «croix» faite sur les pourparlers paix

En perpétrant leur attaque contre la Syrie, les Etats-Unis et leurs alliés ont fait une croix sur les négociations consacrées au règlement de la dans ce pays, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d’un point de presse.

© AP Photo / Hassan Ammar Moscou: toute la responsabilité de la frappe contre la Syrie revient aux médias

Les frappes effectuées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France contre la Syrie risquent de remettre en cause le processus de négociations sur la crise syrienne, a annoncé la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères Maria Zakharova ce samedi.

Comme l'a souligné Mme Zakharova, le Conseil de sécurité de l'Onu sera convoqué.

«La Russie présentera non seulement des arguments, mais aussi des preuves que les démarches des États-Unis et des pays qui se sont joints à cette action effroyable, sont illégales. Effroyable, parce qu'en fait cela signifie qu'une croix a été faite sur les négociations, puisque, au final, cette action a été l'occasion d'envoyer un signal puissant aux extrémistes et radicaux confirmant qu'ils font tout comme "il faut"».

En outre, selon la porte-parole de la diplomatie russe, il s'avère que la provocation reposant sur l'utilisation présumée d'armes chimiques à Douma, qui a été, selon elle, organisée par des radicaux et extrémistes "au sol", a été «soutenue par les pays qui ont effectué cette frappe».

«C'est une source colossale d'inspiration pour les terroristes et des radicaux "au sol". Malheureusement, cela peut constituer un facteur fatal pour les pourparlers de paix», a résumé Maria Zakharova.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 avril des sites d'infrastructures militaires de la Syrie. Les alliés ont tiré plus de 100 missiles de croisière air-sol (l'année dernière, l'aérodrome militaire syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par 59 missiles) dont la plupart ont été abattus à l'approche de leurs objectifs.

Auparavant, Washington, Londres et Paris avaient déclaré que les frappes étaient une riposte à l'attaque chimique présumée dans la ville de Douma.

Les autorités syriennes ont toujours démenti cette attaque, alors que le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il s'agissait d'une mise en scène.