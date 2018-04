Moscou: les frappes contre la Syrie sont une nouvelle tentative pour écarter Assad

En frappant la Syrie, Washington, Paris et Londres cherchaient à raviver l’esprit du printemps arabe en vue d’écarter du pouvoir Bachar al-Assad, a estimé la diplomatie russe.

Moscou considère la série de frappes menée par Washington et ses alliés en Syrie comme une tentative de renversement de Bachar al-Assad et d'appel à un soulèvement similaire à celui du Printemps arabe, a déclaré la diplomatie russe par la voix de sa porte-parole Maria Zakharova.

«L'objectif? Impossible de l'expliquer du point de vue de la logique et de l'efficacité. On ne peut l'expliquer que par le retour à la conception "Assad doit partir" et à l'idée du "Printemps arabe" qu'ils cherchaient à organiser il y a encore quelques années», a-t-elle déclaré.

Selon la diplomate, l'attaque visait à «raviver» cette idée et «le faire par la force».

© REUTERS / Mike Segar La résolution russe appelant à mettre fin à l'agression contre la Syrie rejetée par l'Onu

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 avril des sites d'infrastructures militaires de la Syrie. Les alliés ont tiré plus de 100 missiles de croisière, dont la plupart ont été abattus à l'approche de leurs objectifs. L'année dernière, l'aérodrome militaire syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par 59 missiles.

Pour justifier leurs actions, Washington et ses alliés ont affirmé que ces frappes étaient une riposte à l'attaque chimique présumée dans la ville de Douma.

Les autorités syriennes ont toujours démenti cette attaque alors que le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il s'agissait d'une mise en scène.