«Washington, Paris et Londres font la courte échelle aux terroristes en Syrie»

Les frappes contre la Syrie contredisent les engagements pris par Washington, Paris et Londres dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et sapent les efforts diplomatiques déployés afin de régler la crise syrienne, estime Alexandre Loukachevitch, représentant permanent de la Russie auprès de l’OSCE.