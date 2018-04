La politique «de mythes» US, UK et française risque de devenir celle «de l’absurde»

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France refusent de prendre en considération la réalité des faits et continuent de mener une diplomatie et une politique «de mythes» qui pourraient devenir celles «de l’absurde», a déclaré le représentant permanent russe auprès de l’Onu à l’issue de la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu sur la Syrie.