La Russie répondra «dignement» à toute tentative de pression de la part des États-Unis, a déclaré le directeur du département de non-prolifération et de contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères Vladimir Ermakov.

«Actuellement, en 2018, nous voyons que la situation militaro-technologique a radicalement changé en faveur de la Russie», a souligné le diplomate. «Nous avons une réponse digne à toute tentative de pression forcée de la part des États-Unis».

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova Moscou: la frappe portée par Washington en Syrie contrevient à la législation américaine

Vladimir Ermakov a souligné que la Russie était revenue à ses positions historiquement fameuses en tant que l'un des garants de la stabilité et de la justice dans les affaires mondiales sur la base du droit international.

«Tôt ou tard, nos collègues américains devront négocier avec nous. Et il serait sans doute plus utile pour eux de le faire plus tôt que tard, puisque le poids militaro-technologique des États-Unis dans la répartition mondiale des forces diminue constamment», a conclu le directeur du département de non-prolifération et de contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.