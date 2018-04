Moscou: de nouvelles frappes contre la Syrie entraîneront une réaction plus dure

De nouvelles frappes portées par la coalition en Syrie entraîneront une réaction plus dure de la part des pays qui respectent le droit international, a affirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

«Si quelque chose de ce type se répète à l'avenir, cela ne fera qu'aggraver le clivage des forces saines de la communauté internationale», a-t-il affirmé.

«Je suis sûr que d'autres pays rejoindront le groupe qui respecte le droit international. Et ce groupe de forces saines donnera une riposte politique de plus en plus décisive aux atteintes portées aux bases du droit international», a ajouté le diplomate.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov Un navire de débarquement russe chargé serait en route pour le port syrien de Tartous

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14 avril des sites d'infrastructures militaires de la Syrie. Cette coalition tripartite a tiré 103 missiles, dont 71 ont été abattus à l'approche de leurs objectifs. L'année dernière, l'aérodrome militaire syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par 59 missiles.

Pour justifier leurs actions, Washington et ses alliés ont affirmé que ces frappes étaient une riposte à l'attaque chimique présumée dans la ville de Douma.

Les autorités syriennes ont toujours démenti cette attaque alors que le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il s'agissait d'une mise en scène.