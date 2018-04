Un navire de débarquement russe chargé serait en route pour le port syrien de Tartous

Le navire de débarquement Orsk de la Marine russe a traversé les détroits de la mer Noire avant d'entrer dans les eaux de la Méditerranée, informe le site Bosphorus observer, qui diffuse des photos de la traversée.

Reinforcement for Russia's campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV's IVECO 4WDLynx

© AFP 2018 STR Frappes de la coalition occidentale en Syrie: la Chine réagit

Selon le site, le navire a mis le cap vers le port syrien de Tartous , qui abrite une base d'approvisionnement matériel et technique de la Marine russe.Au vu du tirant d'eau du bâtiment russe, ce dernier était lourdement chargé, conclue la presse turque. Les images diffusées montrent plusieurs véhicules blindés BTR-80, des camions Kamaz, un camion-citerne Oural ainsi qu'un véhicule blindé Tigr stationnés sur le pont de gaillard. Il s'agit de la quatrième campagne syrienne du Orsk depuis le début de l'année.

Le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé cette information.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov Poutine signe l'accord sur la base russe de Tartous en Syrie

Officiellement classée comme étant un point d'approvisionnement matériel et technique, la base logistique de la marine russe à Tartous existe depuis 1971 en vertu d'un accord entre la Syrie et l'URSS. Son installation sur le site d'une base navale syrienne était destinée au ravitaillement et à la réparation des navires de la 5e escadre opérationnelle soviétique.

Après la désintégration de l'URSS, en 1991, la base a été maintenue, bien que l'escadre méditerranéenne ait cessé d'exister. Entre 1991 et 2007, les bâtiments de guerre russes faisaient de rares escales à Tartous pour se ravitailler en carburant et en nourriture.

En 2015, une rénovation de l'installation navale de Tartous a été lancée afin de pouvoir y faire mouiller des navires de premier (croiseurs ou destroyers) et de deuxième rangs (frégates).