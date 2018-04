De nouveaux détails filtrent sur une éventuelle rencontre entre Poutine et Trump

Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient avoir une rencontre dans «un pays tiers» si nécessaire et «si un éventuel entretien entre les deux hommes laisse espérer un résultat positif», a déclaré à Sputnik une source diplomatique russe.

«Pour le moment, on n'est pas allé plus loin que les paroles dans l'organisation d'une rencontre entre Poutine et Trump […]. Les manifestations les plus proches prévues sont le sommet de l'APEC en Papouasie-Nouvelle-Guinée et celui du G20 à Buenos Aires en novembre et les Présidents pourraient se rencontrer en marge» de ces sommets, a ajouté la source.

Toutefois, la rencontre pourrait avoir lieu avant, dans «un pays tiers si la situation l'exige et si un éventuel entretien entre les deux hommes laisse espérer un résultat positif», a souligné la même source.

© Sputnik . Maxim Blinov Sergueï Lavrov divulgue la véritable raison des sanctions US contre la Russie

Vladimir Poutine et Donald Trump ont convenu de l'éventualité d'un sommet et la Maison-Blanche a déclaré que le lieu de rencontre pourrait être Washington. Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, avait précédemment déclaré que les préparatifs d'une rencontre entre les Présidents russe et américain se poursuivraient, malgré un nouveau train de sanctions contre Moscou.

Le 15 avril, l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a indiqué à la chaîne CBS que de nouvelles sanctions seraient imposées le 16 avril à l'encontre de toute entreprise russe «qui a travaillé à l'équipement de Bachar el-Assad et à l'utilisation d'armes chimiques». Le Président américain a toutefois décidé de suspendre l'introduction de nouvelles sanctions, a annoncé The Washington Post le 16 avril.