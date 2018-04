Comment le Pantsir-S russe a aidé à repousser l’attaque de missiles en Syrie

Le système antiaérien Pantsir-S a aidé à repousser l'attaque de missiles menée conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France et la Défense russe a pointé sa très haute efficacité lors de l'opération.

«Lors de la contre-attaque aérienne, ce complexe anti-missiles a fait montre d'une efficacité de presque 100%», a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole de la Défense russe.

Au total, 25 missiles antiaériens ont été tirés par le Pantsir-S (code Otan SA-22 Greyhound) dans le cadre de la riposte aux frappes américano-franco-britanniques dont 23 ont détruit les cibles visées.

© Sputnik . Service de presse du ministère de la Défense de la Fédération de Russie/Vadim Savitsky La Défense russe dévoile les détails de l’interception des missiles tirés contre la Syrie

Le système, destiné à protéger des sites militaires et civils et doté de radars de détection et de suivi des cibles, a participé à l'opération de l'élimination des missiles de croisière aux cotés des complexes de missiles sol-air S-200, S-125, Bouk, à des 9K33 Osa, véhicules antiaériens équipés de missiles sol-air, à des 9K35 Strela-10, systèmes antiaériens mobiles à courte portée et à des systèmes antiaériens Kvadrat.

Ces dernières années, Moscou a fourni une quarantaine de systèmes antiaériens Pantsir-S1 à Damas, a appris lundi Sputnik d'une source au ministère russe de la Défense.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont porté des frappes contre la Syrie. Sur 103 missiles tirés, 71 ont été interceptés par la DCA syrienne, informe le ministre russe de la Défense. Le bombardement a été mené sous couvert d'une opération visant à éliminer de prétendues armes chimiques de cet État, suite à l'attaque chimique qui aurait été perpétrée le 7 avril à Douma, près de Damas, selon les pays occidentaux.

La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma, publiées par les Casques blancs sur les réseaux sociaux. Moscou estime que l'objectif de ces informations mensongères est de protéger les terroristes et de justifier d'éventuelles actions extérieures.