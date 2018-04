PornHub vit avec son temps et accepte maintenant la cryptomonnaie Verge

Le site à contenu pornographique PornHub propose, en coopération avec la société de cryptomonnaie Verge, à ses visiteurs un nouveau moyen de paiement pour ses produits, indique le portail Mashable.

Cette monnaie électronique permet aux utilisateurs de payer pour des services et des options tels que les vidéos Premium HD-qualité, l'abonnement sans publicité. Elle le fait sans craindre pour la sécurité et l'anonymat des données, facteurs importants quand il s'agit de sources de ce genre.

De plus, un niveau supplémentaire de sécurité est assuré par l'utilisation de réseaux anonymes tels que Tor et I2P.

«L'histoire a prouvé que l'industrie du divertissement pour adultes jouait un rôle crucial dans l'adoption des technologies innovantes. Nous avons vu cela dans le cas des VHS, du Beta Max, du paiement par carte de crédit et plus récemment des lunettes de réalité virtuelle. Nous attendons à court terme une adoption massive des cryptomonnaies et du blockchain», a déclaré le vice-président de PornHub, Corey Price.

Il a ajouté que les paiements réguliers ne sont pas encore disponibles sur le site à cause de la volatilité de la valeur de la cryptomonnaie. Mais des paiements ponctuels sont déjà possibles.

Pour l'instant, Pornhub ne travaille qu'avec Verge qui est aussi utilisée par le portail de jeux pour adultes Nutaku et le site Brazzers. Pourtant, une possibilité de travailler avec d'autres monnaies numériques à l'avenir n'est pas exclue.