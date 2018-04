Les USA rendent hommage à l’ex-Première dame US Barbara Bush décédée mardi

Barbara Bush, femme du 41e Président américain George H. W. Bush et mère du 43e Président George W. Bush, est morte mardi à l'âge de 92 ans, a annoncé sur sa page Twitter Jim McGrath, porte-parole de George H.W. Bush.

«L'ancienne Première dame des États-Unis, qui défendait de manière fervente l'alphabétisation des familles, Barbara Pierce Bush, est décédée mardi, le 17 avril 2018, à l'âge de 92 ans», lit-on dans le communiqué du bureau de l'ex-Président américain.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.

​Donald Trump et sa femme Melania ont fait part de leurs condoléances à la famille Bush.

«En tant qu'épouse, mère, grand-mère, femme de militaire, et ancienne First Lady, Mme Bush a été une militante pour la famille américaine. Parmi ses plus grands accomplissements, la reconnaissance de l'importance de l'alphabétisation comme une valeur familiale fondamentale nécessitant soins et protection. Nous nous souviendrons d'elle pendant longtemps pour son fort dévouement à notre pays et à la famille», a écrit l'actuel Président américain.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

​L'ancien président Bill Clinton, qui a emménagé à la Maison Blanche après George et Barbara Bush, a rendu hommage sur Twitter à «une femme remarquable» qui avait «courage et grâce, intelligence et beauté».

Barak et Michelle Obama ont également publié un communiqué dans lequel ils ont souligné que la vie de Barbara Bush «prouvait que le service public était une vocation importante et noble».

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj — Barack Obama (@BarackObama) 18 апреля 2018 г.

​Auparavant, les médias américains avaient fait savoir que l'ancienne Première dame avait pris la décision de ne pas chercher de nouveaux moyens de traitement et de passer plus de temps avec sa famille. Pendant plusieurs années, elle a combattu la maladie de Basedow, une maladie auto-immune de la thyroïde. En 2009 elle a eu une opération visant à ouvrir une valve cardiaque rétrécie. En janvier 2017, Mme Bush n'a pas assisté à l'inauguration de Donald Trump à cause d'une bronchite.

Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l'Etat de New York. Elle a épousé George H.W. Bush, qui a dirigé les États-Unis entre 1989 et 1993, à l'âge de 19 ans. Ensemble ils ont eu six enfants, dont George W. Bush qui a présidé les Etats-Unis entre 2001 et 2009.