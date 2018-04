Une rencontre Pompeo-Kim a-t-elle eu lieu?

Début avril, l’ex-directeur de la CIA et candidat au poste de secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, se serait rendu secrètement en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un, selon The Washington Post.

The Washington Post a annoncé, en se référant à deux sources bien renseignées, que pendant «les vacances de Pâques», l'ex-directeur de la CIA et éventuel secrétaire d'État américain Mike Pompeo, avait séjourné en Corée du Nord pour préparer les négociations directes entre Donald Trump et Kim Jong-un.

Selon le média, cette visite a été la première «rencontre au plus haut niveau entre les deux pays depuis 2000», c'est-à-dire depuis les négociations entre la secrétaire d'État de l'époque, Madeleine Albright, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: cinq lieux sont à l'étude pour la rencontre avec Kim Jong-un

Selon les mêmes sources, la CIA, la Maison-Blanche et le gouvernement nord-coréen ont refusé de commenter l'information sur la rencontre entre Mike Pompeo et Kim Jong-un.

Un sommet américano-nord-coréen est en cours de préparation. Initialement Donald Trump se proposait de rencontrer Kim Jong-un avant fin mai. Le Président américain a fait savoir que cinq lieux étaient à l'étude pour la rencontre, ajoutant qu'elle pourrait avoir lieu début juin «si tout va bien, ou qu'il n'y aura pas de rencontre si cela ne marche pas bien». Donald Trump a reconnu que les contacts avec des représentants nord-coréens se déroulaient «au plus haut niveau».